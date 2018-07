Depois de um bom primeiro semestre, empresa chinesa aumentou suas expectativas de vendas para este ano

PEQUIM – A chinesa Huawei , segunda maior fabricante de equipamentos de telecomunicações do mundo, pretende vender mais de 20 milhões de telefones inteligentes em 2011, disse um executivo nesta quarta-feira, 6, como resultado de uma investida agressiva no setor de equipamentos focados em consumidores.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

A Huawei disse em abril que esperava vender de 12 milhões a 15 milhões de smartphones, que empregam o sistema operacional do Google, o Android, neste ano. Em 2010, a companhia vendeu 3,3 milhões de aparelhos.

“Tendo em vista as vendas do primeiro semestre, os dados do mercado doméstico podem já ter excedido a previsão anterior. Assim, achamos que o número pode ficar próximo a 20 milhões de unidades globalmente”, disse Victor Xu, estrategista-chefe e diretor de marketing da Huawei Device, a jornalistas em um evento da companhia.

A Huawei Device, que contribui com cerca de 17 por cento da receita total de 185 bilhões de iuans (us$ 28 bilhões) da Huawei, é uma divisão do grupo que vende dispositivos como celulares, tablets e chips para o acesso à internet sem fio.

/ REUTERS