Ascend G510 pode custar até R$ 79, dependendo do plano de operadora; empresa deve lançar mais modelos até o fim do ano

SÃO PAULO – A gigante chinesa Huawei começou a produzir smartphones no Brasil. A empresa iniciou em Jundiaí (SP) a produção do modelo Ascend G510, que chegará ao consumidor a partir do dia 25 de agosto.

A Huawei tem presença forte em vários grandes mercados do mundo, tendo fabricado 32 milhões de unidades em 2012. Ela já comercializava celulares de entrada no mercado brasileiro, mas o Ascend G510 será o primeiro smartphone.

O aparelho tem tela de 4,5 polegadas e espessura de 9,9 milímetros. Seu processador tem 1,2 GHz e é dual-core. A conectividade é 3G e Wi-Fi. O aparelho vem com duas câmeras: uma traseira de 5 megapixels e uma frontal VGA de 0,3 megapixels.

O sistema operacional é o Android 4.1, com uma adptação feita pela Huawei chamada “Emotion UI”, que permite uma personalização maior do telefone pelo usuário. Um de seus recursos é uso de comandos de voz. Segundo a assessoria, o Ascend lançado aqui reconhecerá português brasileiro.

O aparelho será vendido inicialmente apenas através da operadora Vivo. Mais para a frente, também estará disponível em outras operadoras. O preço sugerido é de R$ 699 para clientes do pré-pago. No pós-pago, o preço pode variar bastante conforme o plano, podendo chegar até R$ 79.

A Huawei disse que deve lançar outros smartphones no Brasil até o fim do ano, mas não especificou modelos nem faixas de preço.