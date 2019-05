FRED DUFOUR / AFP Huawei recorrerá à justiça dos EUA contra proibição 'inconstitucionbal' aos seus produtos

O gigante chinês das telecomunicações Huawei anunciou que solicitará a um tribunal americano a anulação da lei que proíbe a compra de seus produtos por parte das agências federais do país. O grupo previa apresentar um pedido de liminar já nesta terça-feira, 28, nos Estados Unidos (quarta, na China), revelou Song Liuping, diretor jurídico da empresa, ao canal estatal CCTV.

"O projeto de lei determina diretamente que a Huawei é culpada e impõe um amplo volume de restrições à marca", disse Song Liuping. A empresa já havia apresentado uma ação em março, no Texas, alegando que o Congresso americano não havia obtido provas que justificassem as restrições "inconstitucionais" aos produtos do grupo.

HECTOR RETAMAL / AFP Song Liuping durante coletiva de imprensa realizada nesta terça, 28

"Se espera que os tribunais americanos declarem a proibição à Huawei como inconstitucional e impeçam sua entrada em vigor", acrescentou Song.

A decisão chega no momento em que a Huawei é alvo de uma série de ataques de parte de Washington. Em plena guerra comercial sino-americana, a administração do presidente Donald Trump colocou a gigante das telecomunicações na lista negra de empresas proibidas de comprar equipamentos tecnológicos dos EUA, o que ameaça a sobrevivência do grupo, já que seus smartphones dependem de componentes fabricados no país.













Washington afirma que Pequim pode estar manipulando os sistemas da Huawei para espionar outros países e interferir em comunicações cruciais, e pede a outros países que evitem as redes 5G do grupo chinês. Nesta terça, a empresa acusou a FedEx de desviar documentos internos da Ásia para os EUA.