Huawei P7 terá edição com tela com vidro de safira. FOTO: Divulgação

PEQUIM – A Huawei Technologies revelou nesta sexta-feira uma série de novos dispositivos visando exibir a tecnologia de hardware da companhia chinesa, dias antes da Apple lançar seu muito antecipado iPhone 6 em 9 de setembro.

A Huawei disse que lançará uma edição limitada do telefone Ascend P7 com um display de vidro de safira – material caro porém durável que tem sido objeto de conversas na indústria após relatos neste ano de que a Apple começaria a produção em massa de dispositivos com tela de safira.

Em comunicado, o chefe da divisão de smartphones da companhia, Richard Yu, disse que o celular com tela de safira demonstra a “fabricação avançada” da Huawei e sua capacidade de “levar a tecnologia mais avançada até as mãos dos consumidores”.

A chinesa Huawei, que começou como fabricante de equipamentos de telecomunicações em 1987, se transformou rapidamente nos últimos anos na terceira maior fabricante de smartphones do mundo atrás da Samsung Electronics e da Apple.

Hoje a companhia divulga seus dispositivos como comparáveis aos da Samsung e da Apple, que normalmente são vistos por consumidores como sendo a vanguarda da tecnologia.

/REUTERS