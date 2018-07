Fabricante chinesa espera que suas vendas de aparelhos pessoais cresçam em cerca de um terço

HONG KONG – A Huawei Technologies, fabricante chinesa de equipamento de telecomunicações e aparelhos pessoais como celulares, quer competir com a General Electric e só ingressar em negócios nos quais possa ser uma das líderes.

Segunda maior fabricante mundial de equipamento para telecomunicações, a Huawei, cujo valor de mercado é de US$ 30 bilhões, quer avançar no ranking dos fabricantes de aparelhos – de celulares a tablets – e, no setor empresarial, vender seus roteadores e comutadores a uma gama mais ampla de companhias.

“Quando Jack Welch dirigia a GE, ele sempre optava entre compromisso pleno para com uma área ou abandoná-la de todo. A Huawei tem objetivos semelhantes”, disse Guo Ping, vice-presidente do conselho da companhia, à Reuters, em sua primeira entrevista à imprensa estrangeira.

A Huawei antecipa que as vendas de seus aparelhos pessoais cresçam em cerca de um terço, para US$ 6 bilhões a US$ 7 bilhões este ano, à medida que a empresa estende seu alcance ao crescente mercado de aparelhos móveis, com os novos smartphones Vision e tablets MediaPad.

No ano passado, essas operações registraram faturamento de 30,75 bilhões de yuan (US$ 4,8 bilhões), respondendo por cerca de 17% das vendas totais da Huawei, sediada em Shenzhen, uma cidade no sul da China. A maior parte do faturamento restante deriva da venda de equipamento para telecomunicações.

“Nosso objetivo é nos tornamos um dos maiores fabricantes mundiais de celulares dentro de dois anos, não só no hardware como em termos de inovação”, disse Guo, 45, em entrevista por telefone.

No terceiro trimestre, a Huawei, embarcou 10,7 milhões de celulares, o nono maior total mundial, o que lhe dá fatia de mercado de 2,4%, de acordo com o grupo de pesquisa Gartner. Em comparação, a Apple, que detém a quarta posição no mercado, vendeu 17,3 milhões de unidades.

