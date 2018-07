O popular serviço de vídeos online Hulu está preparado para levantar até US$ 300 milhões de dólares por meio de uma oferta pública inicial de ações provavelmente organizada pelo Morgan Stanley, afirmam fontes próximas do assunto.

A Hulu, avaliada em cerca de US$ 2 bilhões de dólares, pode encaminhar a documentação para a Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos até o final do ano, disse uma fonte à Reuters.

Reuters / Screengrab

Aproveitar os mercados públicos é uma das diversas opções em estudo pela Hulu, que oferece programas como “Glee” e “Modern Family” pela web e está se preparando para competir com a Netflix, gigante que oferece serviço de streaming de séries e filmes através de assinaturas, e outras como Google e Amazon.

Outras opções incluiriam atrair novas companhias de mídia a fim de expandir a programação ou arrecadar mais dinheiro junto aos sócios atuais, disse outra fonte.

A decisão deve ser tomada até novembro, disse a fonte, acrescentando que a oferta pública está condicionada à renovação das licenças de veiculação online de programas, algumas das quais expiram em um ano.

O serviço de vídeos online, uma parceria entre NBC Universal, Walt Disney, News Corp. e o grupo de capital privado Providence Equity Partners, foi lançado três anos atrás como uma ambiciosa tentativa de explorar o crescimento explosivo no consumo de vídeos online.

Esse mercado deve movimentar mundialmente US$ 16,1 bilhões de dólares em serviços pagos e bancados por publicidade, até 2012, de acordo com a ABI Research, que acompanha tendências de mídia.

O Hulu é hoje o segundo maior serviço de vídeo online dos EUA, depois do YouTube, controlado pelo Google.

Diante de novas ações do Google, que assinou contratos de conteúdo com a Time Warner para seu novo serviço Google TV, e da Amazon, que estuda lançar um serviço de vídeo por assinatura, a Hulu sentiu a necessidade de levantar mais capital para pagar por mais conteúdo.

//Clare Baldwin e Nadia Damouni (Reuters)