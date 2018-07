A repórter Tatiana de Mello Dias está acompanhando ao vivo o terceiro dia do YouPix, diretamente do Museu da Imagem e do Som. Anthony Volodkin, criador do agregador de blogs de MP3 Hype Machine, com o qual o Link falou para uma matéria publicada na última segunda-feira, está sendo sabatinado por Junior Camargo (diretor-executivo da 89FM), Daniel Tambarotti (editor do site Multishow) e Thiago Ney (jornalista da Folha de S. Paulo). Os melhores momentos você acompanha pelo @link_estadao com a hashtag #youpix.