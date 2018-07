Tendo sido há alguns anos o mais popular programa de mensagens instantâneas do Brasil, o ICQ foi vendido nesta quarta-feira, 28, por US$ 187,5 milhões ao grupo russo de investimento DST. Quem embolsou a quantia foi a AOL, que comprou o ICQ em 1998 por US$ 400 milhões.

O ICQ perdeu a hegemonia no Brasil para o MSN (Messenger) – que na época tinha vantagens como fazer salas de bate-papo com mais de um amigo, colocar uma foto ao lado do nome, não ter tempo de loading entre mandar uma mensagem e ela chegar ao destino e ter como endereço um email e não o gigantesco número do ICQ.

Mas o ICQ está longe morrer. O programa ainda tem 32 milhões de usuários, sendo que 25% deles estão na Rússia, onde é o mais popular programa de mensagens instantâneas – motivo que levou o DST a adquiri-lo.

Quanto a AOL, Tim Armstrong, CEO da empresa, afirma: “Continuamos nosso esforço de recuperação e ficamos felizes em ter encontrado um bom destino para o ICQ”.

E você, lembra do seu número de ICQ? E do som que saía após cada mensagem? Se não lembra, ouça abaixo: