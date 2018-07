Muito falado como um meio simpático a leitura, o iPad parece ser ainda mais forte quando falamos de games. O tablet já conta com vários títulos, mas o Padracer mostra um novo conceito: o iPad como console e iPhones como controles em um jogo de corrida.

Na verdade, o Padracer parece ser um passo para trás. Pois, se o iPad se propõe a ser console, controle e game em um aparelho só, o game volta a fazer a separação. Por outro lado, faz uma nova opção surgir: que amigos joguem juntos games de multyplayer, sem a necessidade de se conectar a internet (como era no Nintendo 64 e seus clássicos multplayers como 007: Goldeneye, Perfect Dark e Smash Bros).

Os controles (iPhones) se conectam ao console (iPad) por meio de conexão bluetooth ou wi-fi. E para controlar seu carro, você deve manejar o iPhone como se fosse o volante do carro. O jogo em si não parece ser muito bom (talvez valha a pena no quesito diversão). Mas o conceito é no mínimo interessante e abre diversas possibilidades para os desenvolvedores de games para iPad. Além disso, lembra muito autorama, o que pode agradar a muita gente. O Padracer custa US$ 5 e está à venda na iTunes Store.