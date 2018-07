A IBM está iniciando uma esperada atualização da servidores e outros equipamentos para torná-los mais eficientes em consumo de energia e competitivos que os produtos das rivais HP e Sun Microsystems.

A IBM anunciou nesta segunda-feira que o novo sistema POWER7, que inclui novos microprocessadores e equipamentos de armazenamento de dados e outros dispositivos, será capaz de processar mais dados que a versão anterior, POWER6, tornando-o mais eficiente para companhias de energia ou bancos.

“A inovação começa no nível do chip”, disse Ross Mauri, gerente geral da divisão de sistemas Power da IBM. “E eles podem ser dinamicamente ajustados para consumo de energia de acordo com a carga de trabalho.”

Os negócios da IBM foram gradualmente deslocados de hardware para softwares e serviços na última década. Mas os servidores avançados ainda são importantes para a estratégia de vendas da companhia, que compete com HP, Sun (que está sendo comprada por Oracle) e, mais recentemente, com a Cisco Systems, para oferecer produtos abrangentes de tecnologia.