A IBM planeja comprar a provedora de softwares DemandTec por cerca de US$ 440 milhões em dinheiro. A empresa afirmou que a DemandTec oferecerá o que chama de “iniciativa de comércio mais inteligente”, que ajuda os varejistas a analisarem e preverem o comportamento do consumidor para ajustar preços e produtos em conformidade.

A futura compradora prevê que as vendas de software de comércio mais inteligente somarão US$ 20 bilhões no próximo ano.

A aquisição está sujeita à aprovação dos acionistas da DemandTec e deve ser concluída no primeiro semestre de 2012, afirmou a IBM nesta quinta-feira, 8.

A DemandTec terá que pagar US$ 14 milhões à IBM em caso de cancelamento do negócio.

A DemandTec tem cerca de 450 clientes ao redor mundo, como as varejistas Best Buy , The Home Depot , Petco, Safeway, Target e Walmart.

