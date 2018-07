Parceria do instituto com a startup Qual Canal revela que 43% dos brasileiros usa TV e internet ao mesmo tempo

SÃO PAULO – Assim como a Billboard passou a incluir em sua lista semanal de hits as músicas mais tocadas em vídeos no YouTube, no futuro, a audiência de canais de TV pode considerar a repercussão dos programas na internet. No início do mês a startup Qual Canal anunciou, em parceria com o Ibope, o desenvolvimento de um índice para medir o potencial viral de um programa, o Viral Index (VI).

Até o próximo ano, o Ibope vai realizar uma série de estudos sobre a influência da internet na televisão. A principal descoberta até agora, ainda a ser confirmada, é que a partir de 17 pontos de audiência, cada 5 mil tuítes adicionais sobre um programa geram um novo ponto de audiência.

“O desejo de inclusão social é o elo entre a TV e as redes sociais. Isso representa uma grande oportunidade”, diz o consultor de mídias do Ibope, José Calazans. A pesquisa mostra ainda que 43% das pessoas usam TV e internet ao mesmo tempo. Destes, 29% comentam programas nas redes sociais.

