Betty Faria e Leila Diniz

Wilson Simonal

Clarice Lispector

O site, criado pelo estúdio de design Grafikonstruct, “quer reunir de forma não linear brasileiros que construíram nossas referências em diferentes segmentos”, como explicou ao Link Rodrigo Teco, diretor da empresa.

As imagens – que, segundo a assessoria, estão em domínio público – foram encontradas “perdidas em diversos sites”.

Embora o estúdio tenha sido o responsável pela criação do site, o diretor diz que eles querem mais é que o projeto siga com a colaboração do público.

Para isso, a equipe está recolhendo contribuições através do e-mail info at grafikonstruct.com.br ou do Twitter, @grafikonstruct.

Se você gostou do Brasileiros, dê uma passada também no Kurt with the cat. Sob o slogan “seus ídolos nunca mais serão os mesmos”, o blog reúne fotos incríveis de celebridades que vão de Júnior Baiano à Bukowski, passando por, claro, Kurt Cobain, Barack Obama, George Harrison e outros:

George Harrison e Bob Marley

Vai lá: kurtwiththecat.tumblr.com