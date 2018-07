O ICQ morreu? Talvez não. O serviço de mensagens instantâneas, popular no Brasil na década de 90 e início dos anos 2000, pode ser vendido para o grupo russo Digital Sky Technologies (DST).

O valor do negócio? Entre US$ 200 milhões e US$ 300 milhões – mais do que o mesmo grupo pagou pelas ações do Facebook, em maio desse ano. As informações são do Wall Street Journal.

Criado pela empresa israelense Mirabilis, o ICQ foi comprado pela AOL em 1998 por US$ 287 milhões. Hoje, o serviço perdeu espaço – no Brasil, principalmente, para o MSN Messenger – mas continua popular em países como Rússia e Alemanha.

Além disso, o ICQ está preparando uma nova versão, 7.0, que será lançada em breve. Vem aí um competidor à altura do Messenger e do Gtalk?