ICQ marcou a internet no começo dos anos 2000. FOTO: Reprodução ICQ marcou a internet no começo dos anos 2000. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Oh oh! Se você esteve na internet no começo dos anos 2000, provavelmente deve se lembrar desse barulhinho simpático, que te fazia correr para a frente do PC ver a nova mensagem (ou bobagem) que o seu amigo tinha mandado pelo ICQ. Pois bem: o bom e velho serviço de mensagens instantâneas está de volta.

Com novo design, o ICQ quer usar seu velho charme para ser mais um competidor na briga dos serviços de mensagens instantâneas em dispositivos móveis, disputando espaço com WhatsApp, Viber, KakaoTalk, Line, WeChat e uma série de outros aplicativos. Além de acesso via um número de telefone, o app do ICQ contará com suporte a chamadas em vídeo e conversas em grupo, e poderá ser usado em computadores, de maneira gratuita.

Outra novidade interessante do ICQ é a possibilidade de enviar mensagens a quem não usa o aplicativo, via SMS. É só preciso selecionar o contato e mandar a mensagem, que será enviada gratuitamente.

O ICQ já está disponível para download, para iOS, Android, Windows Phone e também para PCs. Para baixar, acesse o site da empresa.