Escuto com frequência: “sou muito jovem para empreender”. Também escuto: “já sou velho para abrir um negócio”. Respeito essas opiniões, mas toda pessoa, em qualquer estágio da vida, pode começar algo.

Se por um lado, Bill Gates e Mark Zuckerberg criaram corporações multimilionárias na adolescência (ambos tinham 19 anos quando fundaram Microsoft e Facebook), por outro, uma pesquisa do MIT com 2,7 milhões de empreendedores americanos revelou o seguinte: enquanto a idade média de quem contratou pelo menos um funcionário foi de 42 anos, a de quem construiu as empresas que mais cresceram foi de 45. Além disso, quem beirava os 60 teve os maiores porcentuais de êxito em suas empreitadas entre todas as faixas etárias.

Freepik Não importa se você tem 20 ou 30 anos, 40, 50 ou mais... Cada faixa etária tem características próprias.

Os jovens são esses nativos digitais fascinantes, intolerantes ao status quo, que se adaptam facilmente às inovações e lidam extraordinariamente bem com a tecnologia. Em geral, possuem menos responsabilidades que os adultos. A maioria ainda não tem filhos ou um alto padrão de vida para sustentar. Enquanto esse desimpedimento lhes dá agilidade, a sua mente sem paradigmas lhes permite enxergar o “diferente” rápido. Isso alimenta a sua ousadia, desperta a sua coragem e transforma eventuais rejeições em combustível para tentar quantas vezes for necessário. A vontade destemida de gerar mudanças ajuda, a superar as limitações típicas da idade, sejam elas financeiras ou relacionadas à falta de conhecimento.

Já os adultos têm o dom do equilíbrio. Sabem observar o contexto das coisas. Em função das inúmeras situações já vividas, possuem uma capacidade privilegiada de identificar os reais problemas de uma sociedade (até porque já devem ter sofrido com esses contratempos diversas vezes). A maturidade transforma rugas em sabedoria, anos em experiência. Eles podem não ter a impulsividade da adolescência, mas gozam de um entendimento mais coerente sobre o que fazer para alcançar seus objetivos. Afinal, além da “bagagem” obtida ao longo do tempo, seus erros do passado atuam não só como vacinas para prevenir que aconteçam de novo, mas também como bússolas para apontar o melhor caminho.

Não importa se você tem 20 ou 30 anos, 40, 50 ou mais... Cada faixa etária tem características próprias e todas oferecem oportunidades em comum. É um desperdício “culpar” a idade para não iniciar um projeto. A data de nascimento de alguém jamais deve limitar o empreendedorismo que há nessa pessoa.

*É SÓCIO DA PLATAFORMA PARA STARTUPS STARTSE