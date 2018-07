Ampliação do microprocessador Sandy Bridge apresentado durante o evento. FOTO: DIVULGAÇÃO

A edição deste ano do Intel Developers Forum vai chegando ao fim com número recorde de visitantes registrados: quase sete mil pessoas, entre executivos, desenvolvedores e imprensa, percorreram os amplos e (lotados) salões do Moscone Center, em São Francisco, Califórnia.

No principal keynote desta manhã de quarta-feira, 15, o CTO da Intel Justin Rattner aproveitou para brincar de futurologia, apresentando as pesquisas desenvolvidas pela empresa na área de aparelhos com compreensão de contexto.

Chamada originalmente de ‘Context-aware’, a função vai permitir que celulares e outros portáteis desenvolvam uma espécie de inteligência artificial sobre os gostos, cotidiano e opções de seu próprio dono, tomando decisões automaticamente, de acordo com o esperado.

Funciona mais ou menos assim: digamos que, ao perceber que você saiu de algum lugar na hora do almoço, o celular pudesse identificar automaticamente seus restaurantes favoritos mais próximos e indicá-los na tela. Ou que sua TV começasse a zapear automaticamente pelos seus canais favoritos durante o intervalo do programa que você está assistindo. Isso é compreensão de contexto.

Mas ainda não há motivos para precipitação: Rattner especula que essa tecnologia só deve ficar pronta daqui a dez anos, no mínimo.

* O repórter viaja a São Francisco a convite da Intel

