Alguns já são conhecidos, como o celular com telas grandes, e o robô que ajuda na limpeza. Outros, porém, fazem a gente pensar: por que é que ninguém nunca pensou nisso antes?

Controle central para janelas e ar-condicionado e celular Emporia TALKplus

Da série ‘porque ninguém teve essa ideia?’

São eletrodomésticos, eletroeletrônicos, mobília, cafeteiras e todos os tipos de objetos. No total, 56 produtos que venceram a edição deste ano e concorrem à do ano que vem estão expostos por aqui:

Music System (BOSE GMBH)

Forno (Miele & Cie)

O Link está na IFA2009, em Berlim, na Alemanha, à convite da Philips. Confira a cobertura completa aqui no blog, no Flickr e também no Twitter.