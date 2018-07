iGoogle se torna mais social

A ferramenta de organização iGoogle se transformou nesta quarta-feira. Com a intenção de prender a atenção do usuário, o Google lançou uma atualização do sistema, que agora permite que você compartilhe vídeos do YouTube e listas de afazeres com seus amigos.

12/08/2009 | 21h20

Por Rafael Cabral - O Estado de S. Paulo