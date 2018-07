É difícil determinar o aparecimento de um meme, descobrir porque certa brincadeira se tornou interessante o suficiente para ser repetida e forwardeada quantas vezes fosse necessário, e sem perder a graça. Uma destas novidades começou no final de 2009, a partir da reaparição de Felipe Dylon. O cantor teen andava meio sumido das notícias desde seus dias de glória (parece que foi há décadas), mas em apenas três meses voltou a ser assunto graças a internações em clínicas psiquiátricas, a uma mudança esdrúxula de visual e até nova namorada. Depois das notícias, ele virou alvo de piadas em blogs de fofoca, tornou-se objeto de análise humorística em blogs e trending topic no Twitter brasileiro – uma onda de fascínio que culminou na criação de um Tumblr que pode ser considerado o pai de uma nova onda de sites brasileiros: o Porra, Felipe!.

Os blogs da categoria seguem sempre a mesma cartilha: são montados na plataforma Tumblr (onde os posts são fotos e alguma legenda, quase sempre indignada com a foto acima) e sempre parecem reclamar de algum assunto – reclamação precedida do palavrão bem soletrado na URL: Porra, Lost!, Porra, Amy!, Porra, Rafaela… Há até um primo próximo – o Não fode, Patrícia, feito em homenagem à atriz Patrícia Travassos, que recentemente se notabilizou por atuar em um comercial de certo laticínio. O movimento “abrasileira” uma onda que já vinha acontecendo no exterior – só que o que no Brasil virou “Porra”, nos Estados Unidos e Europa é “Fuck Yeah”. Exemplos? Fuck Yeah Puppies, Fuck Yeah Beatles, Fuck Yeah Sharks, Fuck Yeah Baby Animals e Fuck Yeah Dementia são alguns dos mais populares.

O mais bem sucedido, contudo, que consolidou a onda na semana passada e aproveitou a sede de nostalgia da geração Twitter foi o Porra, Maurício!, que comenta trechos de quadrinhos da Turma da Mônica com sacadas muito particulares, sempre reclamando do roteiro para o próprio autor dos quadrinhos, Maurício de Sousa.

O Tumblr fez tanto barulho que chegou aos roteiristas da Turma da Mônica, que elogiaram, à filha do empresário, que também divulgou o blog, e até ao Maurício que, desconfiado, comentou: “Achei curioso”, e depois pareceu aceitar melhor a ideia:

O Porra, Maurício! foi uma ideia do roteirista Fernando Marés de Souza. Hoje, ele deixa o trabalho a cargo do publicitário e roteirista Pablo Peixoto. “O Fernando, um cara super inteligente que deu o tom do site, estava muito ocupado com projetos profissionais e não pôde continuar no ritmo que nossos leitores estavam esperando da gente. Sobrou pra mim!”, explicou, em entrevista ao Link.

A piada em si surgiu naturalmente, depois que um texto do jornalista Dioclécio Luz, no Observatório da Imprensa, foi criticado na semana passada por acusar os quadrinhos da Turma da Mônica de ser má influência para as crianças. “O que a gente fez foi desnudar, fotografar e radicalizar os argumentos do autor para mostrar o ridículo da situação. Queremos provar que com um pouco de má intenção qualquer um pode ver malícia em qualquer coisa, por mais inocente que seja. O segredo é tirar do contexto. Um fragmento da história sem situar o leitor, um frame do desenho animado sem mostrar seu porquê. Aí fica fácil achar pelo em ovo ou chifre em cabeça de cavalo”, exemplifica. Para ele, outra graça do blog está na própria ‘trollagem’ que caracteriza as legendas das fotos. Trollagem (que vem do termo em inglês “troll”, “isca”) é o nome que se dá na internet ao ato de ridicularizar ou ofender alguém sem motivo aparente, se aproveitando da distância física que a rede proporciona.

De acordo com Pablo, só na última segunda-feira, 8, foram 30 mil acessos ao blog. “As pessoas estão curtindo porque ajudam a produzir o conteúdo. Isso é o que tem de tão especial nas tais ‘mídias sociais’ que todos falam”, ele explica, fazendo referência ao material que é enviado pelo público e aos comentários dos leitores nos posts.

“Maurício de Sousa me ensinou a ler, a escrever e a gostar de ler e escrever. Sou um apaixonado por quadrinhos e sempre me imaginei escrevendo para histórias em quadrinhos. Pra tocar o Porra Maurício é necessário um conhecimento enorme do universo Mauricio de Sousa e de seus personagens, fazer ligações e conexões que ninguém tinha feito antes”, opina Pablo. No Twitter, não foram poucos os que tiveram despertada uma vontade de reler os quadrinhos da Turma. Afinal, 50 anos de revistinhas significam que muitas gerações foram criadas lendo os quadrinhos de Maurício de Sousa.

Pablo disse que ele e os outros envolvidos no projeto já estão estudando outras maneiras de perpetuar o projeto para se antecipar ao esgotamento da piada. “Mas temos 50 anos de quadrinhos e uma gama de personagens e situações cômicas enormes para serem exploradas que podem dar alguma longevidade ao blog”, ressalta.