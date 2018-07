IMDb agora também em português

Um dos principais sites de cinema do mundo, o IMDb (Internet Movie Database) agora também conta com edição em português! O site é uma grande enciclopédia viva do cinema, com atualizações ininterruptas sobre novas produções, projetos em andamento, lançamentos recentes, e muita – MUITA – informação técnica sobre elenco e equipe de cada filme ou programa de TV.

18/12/2009 | 19h00