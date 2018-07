A internet de alta velocidade foi o maior impacto tecnológico da década e é a tecnologia que mais faz falta aos norte-americanos, segundo um novo estudo. A pesquisa online da Zogby International entrevistou 1.950 adultos norte-americanos, 24 por cento dos quais afirmam que a Internet banda larga teve o maior impacto sobre suas vidas. Em segundo e terceiro lugar ficaram o Facebook, com 22 por cento, e o Google, com 10 por cento.

Das tecnologias que as pessoas afirmam não poder viver sem, a Internet de alta velocidade ficou em primeiro lugar, com 28 por cento das respostas, e e-mail em segundo, com 18 por cento. Ao serem questionados sobre qual seria o maior avanço tecnológico do próximo ano, 24 por cento dos entrevistados afirmaram que seria em entretenimento doméstico, enquanto que 16 por cento acreditam que será na computação em geral.

Já para a próxima década, 43 por cento dos entrevistados preveem o uso frequente de células-tronco e técnicas de clonagem para criar órgãos humanos e fazer transplantes.

Outros 40 por cento acreditam na implantação de chips nas pessoas para monitorar seu estado de saúde e a mesma porcentagem afirma que robôs serão capazes de fazer trabalhos manuais./REUTERS