Impressoras disponíveis no mercado ainda se limitam a produzir pequenos objetos de plástico; testamos a The Cube, que chegou ao Brasil em abril

SÃO PAULO – Imagine-se em 1958, falando da novíssima TV em preto e branco da Philco, com seu móvel de madeira, antena enorme e recepção chuviscada da TV Tupi. Quando falamos de impressão 3D em 2013, estamos nesse mesmo patamar.

—-

As promessas de imprimir tênis, peças automotivas ou comida ainda estão bastante longe de chegar ao usuário comum. As impressoras disponíveis se limitam a produzir pequenos objetos de plástico.

(1) Começa o desenho O bico extrusor da Cube aplica a primeira camada de plástico PLA; (2) Algumas camadas depois Pacientemente, a máquina repete o mesmo traçado várias vezes; (3) Resultado Cerca de 40 minutos depois, a peça de plástico duro fica pronta

A boa notícia é que os preços começam a baixar e há mais opções de impressoras. Recentemente, a Staples, maior rede de lojas de material de escritório, começou a vender uma dessas máquinas, a The Cube, da 3D Systems, por US$ 1.299,99 (R$ 2,6 mil).

—-

