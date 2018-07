SÃO PAULO – Uma startup canadense criou um acessório capaz de convencer até os mais céticos de que as impressoras 3D podem ter um uso “mais relevante”. A Structur3D Printing criou a Discov3ry Extruder, um pistão que ao ser acoplado a uma impressora 3D tradicional possibilita a impressão com diferentes materiais como silicone, cerâmica, açúcar e até Nutella.

“Você está cansado de imprimir bustos do Yoda? Nós também amamos o Yoda, mas queremos levar a impressão 3D para objetos de valor no mundo real”, diz a startup na sua campanha no site de financialmento colaborativo Kickstarter.

A empresa esperava captar US$ 30 mil com sua campanha com prazo de encerramento no dia 15 de julho, mas até agora já arrecadou mais de US$ 58 mil para viabilizar o produto. “Introduzindo novos materiais tornamos a impressão 3D mais relevante para o uso no dia a dia, em aplicações do mundo real”, diz a empresa no Kickstarter.

O kit Discov3ry Extruder custa US$ 249 e a empresa promete entregar para os apoiadores da campanha em outubro.