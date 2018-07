A fabricante japonesa Sanwa Newtec anunciou o lançamento de uma impressora especial que dispensa consumíveis como papel e cartuchos de tinta.

A PrePeat RP-3100 utiliza um papel especial feito de plástico tipo PET, que pode ser reutilizado até 1000 vezes sem degradação. A impressão é feita por uma cabeça térmica de alto desempenho. A impressão é monocormática e estão disponíveis folhas que imprimem em preto ou azul.

Cada folha da impressora custa US$ 3,35. Segundo o fabricante, além de cada folha PET poupar 1000 folhas de papel, evita-se a emissão de 5,7 Kg de CO2 na atmosfera.

A impressora ecológica também consome quase 1/3 da energia elétrica consumida por uma impressora laser.

O único problema é o preço. No Japão, ela custa o equivalente a US5.600,00. Mas, com o ganho em escala e refinamento da tecnologia, talvez em breve teremos uma impressora verde em casa ou no trabalho.

Confira um vídeo da PrePeat RP-3100 funcionando, feito pelo site Diginfo.