SÃO PAULO – O Google lançou nesta quarta, 22, um novo app para gerenciamento de e-mails chamado Inbox. “Ele foi feito pela mesma equipe do Gmail, mas não é o Gmail”, explica a empresa em um post no blog oficial. “É um tipo completamente diferente de caixa de entrada, feito para se adequar à sua vida.”

Como justificativa para a nova investida, a companhia diz que com o aumento do volume de e-mails que recebemos diariamente, ficou mais difícil organizá-los.

Mas se é um aplicativo de e-mail do Google e não é o Gmail, o que ele tem de diferente?

Filtros

A primeira delas é uma evolução dos chamados “bundles”, aquelas caixas de entrada que filtravam e-mails promocionais, de redes sociais ou enviados de fóruns e grupos de e-mail – todos presentes no Gmail. Ao Inbox foram acrescentados outros como Compras, Viagens e a possibilidade de grupos personalizados.

Seleção

O Inbox automaticamente seleciona mensagens importantes como reservas de hotel, recibos de passagens ou ainda e-mails como anexo de imagens e permite que sejam visualizados sem mesmo abrir o e-mail.

Assistente pessoal

O Inbox melhora a função de Tarefas do Gmail, além de incorporar funções para competir à altura do concorrente Mailbox, da Dropbox, e de outros aplicativos de tarefas como Wunderlist. Na caixa de entrada é possível incluir lembretes para tarefas e determinar o prazo que devem serem realizadas.

Além disso, o Google acrescenta inteligência aos lembretes. Segundo o exemplo citado pela empresa no blog, “se você escrever um lembrete para ligar para a loja de ferramentas, o Inbox fornecerá o número do telefone da loja e dirá se ela está aberta”.

O recurso, chamado Assistência, funciona da mesma maneira para e-mails. “Se você fizer uma reserva de restaurante pela internet, o Inbox adiciona um mapa ao seu e-mail de confirmação. Se você reservar um voo, o Inbox lhe dá o link para o check-in.”

Convites

Por enquanto, para usar o novo aplicativo é preciso ser convidado. Ou por um amigo, que tenha sido parte dessa “primeira leva de convites”, ou do próprio Google. Para isso, é preciso enviar um e-mail para “inbox@google.com” pedindo o convite.

Segundo estimativa do Radicati Group, em 2014 havia 2,5 bilhões de usuários de email no mundo. A contagem mais recente de usuários do Gmail é de 2012 e colocou o total de usuários do serviço em 425 milhões. A ferramenta Outlook tinha estimados 400 milhões em maio de 2013, segundo sua criadora, a Microsoft.

O aplicativo é compatível com Android e iOS.