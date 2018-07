??? Maior fabricante mundial de computadores reformula seu conselho administrativo na tentativa de crescer em novos mercados

Leo Apotheker, CEO da HP desde setembro. FOTO: STEPHEN LAM/REUTERS

SAN FRANCISCO – A Hewlett-Packard indicou uma executiva veterana para seu conselho de administração e anunciou a saída de dois diretores, como parte da reformulação de comando em andamento, ao mesmo tempo em que informou que o novo foco da companhia está na Índia e China.

O presidente-executivo Leo Apotheker, que assumiu a maior fabricante mundial de computadores em setembro, está sob pressão para reverter a situação da HP, que luta para manter sua posição no setor de tecnologia. No mês passado, a empresa reduziu sua projeção de faturamento pelo segundo trimestre consecutivo.

Ann Livermore, responsável pela divisão empresarial da HP, foi indicada para o conselho de administração e deixará suas atuais funções na divisão, informou a companhia na segunda-feira, 13.

Todas as unidades que interagem com consumidores –entre as quais software, vendas, servidores e armazenagem– passarão a se reportar diretamente a Apotheker.

O novo presidente-executivo também está renovando esforços para conquistar mais participação de mercado na China e na Índia, regiões vistas como “críticas” para o sucesso.

Todd Bradley, que comanda o grupo de sistemas pessoais da HP, também terá como foco a expansão da empresa na China, enquanto Vyomesh Joshi, responsável pelo grupo de impressão e imagem, responderá pelo esforço na Índia.

Livermore, veterana com 29 anos de HP, recentemente teve suas funções divididas quando Apotheker decidiu reformular a estrutura da problemática divisão de serviços, fazendo com que se reportasse diretamente a ele. Livermore manteve o comando provisório da unidade enquanto a HP buscava um novo executivo para liderá-la.

A maior companhia mundial de tecnologia em termos de faturamento enfrenta concorrência recente da Cisco Systems e da Oracle.

Apotheker, em março, prometeu que o faturamento e o lucro da empresa subiriam acentuadamente com o ingresso em novos setores como a computação em nuvem, que envolve serviços hospedados em centrais de processamento de dados.

/ Poornima Gupta (REUTERS)