Índia pode prorrogar até 31 de agosto a resolução do seu impasse com a Research In Motion (RIM) sobre o acesso aos dados do Blackberry. Isso se a empresa canadense disser que há uma solução e pedir tempo, informou uma fonte do governo nesta sexta-feira, 27.

O governo quer meios para acompanhar e ler os e-mails e SMS protegidos enviados por aparelhos Blackberry, pois eles temem que essa “proteção” seja mal utilizada por militantes ou qualquer um que queira criar “instabilidade política”.

A RIM disse que estava disposta a liderar um fórum da indústria para tratar das preocupações de segurança da Índia, bem como defender a necessidade das empresas por um sistema seguro.

“Se eles disserem que temos uma solução e pedirem tempo, então vamos ver”, disse a fonte do governo indiano, que não quis ser identificado. “Tudo é possível”.

Executivos da empresa canadense reuniram-se com representantes do governo para os últimos detalhes da negociação ontem, 26. Mas, pelo governo, a decisão final será tomada apenas nesta segunda-feira, 30.

Os problemas da BlackBerry na Índia, que poderia privar a empresa de um dos mercados de telefonia móvel que mais crescem no mundo, são a mais recente dor de cabeça enfrentada pela empresa, já que outros governos já demonstraram preocupação com o uso de seu sistema para atividades que vão desde terrorismo a pornografia ilegal.

Exemplo desses governos é o da Arábia Saudita, que teme que o aparelho da RIM se torne uma ferramenta usada por terroristas, ou para violar leis islâmicas.

RIM utiliza códigos poderoso para criptografar mensagens de email enquanto viajam do BlackBerry e um computador conhecido como BlackBerry Enterprise Server (BES), projetado para proteger os e-mails.

A empresa disse que a segurança do BlackBerry é baseada em um sistema que os clientes criam sua própria chave-mestra e a empresa não tem nem essa chave-mestra nem uma “porta dos fundos” que permita à RIM ou um terceiro ter acesso aos dados.

A Índia é um dos vários países a exercer pressão sobre a RIM, que construiu a reputação do BlackBerry, popular com os profissionais de negócios e políticos, por prezar pela confidencialidade.

“Só aceitaremos uma solução que nos permita a intercepção legal dos serviços do BlackBerry, em nome da segurança nacional”, disse um oficial do governo indiano próximo às negociações com a RIM. “A solução, se eles surgirem com ela, terá que passar por testes de campo e satisfazer os nossos técnicos”, acrescenta. “A posição do governo não muda. Estamos esperançosos que chegarão com alguma solução.”

A empresa canadense lembrou que o possível desbloqueio seria contra-produtivo à Índia, uma vez que limitaria a eficiência e a produtividade das empresas indianas.

Uma quebra nas relações entre o país e a empresa afetaria cerca de 1 milhão de usuários na Índia (de um total de 41 milhões usuários de BlackBerry no mundo), sendo liberado apenas o uso dos aparelhos para ligações e navegação na internet.

“Eu acho que essas preocupações tem origem em outras partes do mundo. Eu não vejo nenhuma razão para o governo indiano e suas agências assumirem tal risco quando o que está em jogo é tecnologia”, afirmou o ministro júnior de telecomunicações indiano Sachin Pilot.

