Os produtores de videogames devem começar, em 2010, a sair de uma de suas piores recessões já registradas, mas os investidores continuam cautelosos com o setor que tem sido continuamente afetado por más notícias.

Olhando um 2009 sombrio no retrovisor, as expectativas são baixas para a indústria de games, que agora irá divulgar os resultados obtidos com as vendas no Natal.

Muitos analistas esperam que as vendas de consoles e games cresça vigorosamente este ano, em relação à depressão de 2009, e dizem que os investidores podem ter sido muito pessimistas com o setor, particularmente com a Activision Blizzard, cujas ações agora estão se valorizando.

A editora de games mais valiosa no mercado está com a expectativa de faturar 14 vezes mais este ano do que em 2009 – ou 11 vezes mais, contando apenas o lucro. Analistas que isso não será difícil para uma empresa que é dona do imensamente popular RPG online, World of Warcraft.

“Nós temos motivos suficientes para ficarmos otimistas e também a situação macroeconômica está estabilizada”, disse Mike Hickey, analista da Janco Partners. Mike acrescentou que o setor tem recebido boas avaliações, e que mesmo grandes investidores já voltaram a dar atenção a este mercado.

Mesmo com todo este otimismo, ainda há cautela. Ninguém está esperando ótimas performances de um setor que vê seu custo de produção aumentar cada vez mais e seus principais produtos – os jogos mais “casuais” e os de música – venderem cada vez menos.

Na verdade, alguns títulos ainda mantêm um alto valor. É o caso do Madden NFL, produzido pela Eletronic Arts, que está bastante valorizado e das ações da Take-Two, produtora do Grand Theft Auto, que está vendo suas ações inflarem devido as especulações sobre quais serão os próximos investimentos do bilionário e acionista majoritário, Carl Icahn.

Mas apesar de algumas empresas estarem segurando lançamentos de grandes títulos do mundo dos games, ainda há uma boa quantidade de jogos que irão ser lançados em 2010. Baseados no fato que os preços dos consoles estão abaixando, alguns analistas esperam que o crescimento das vendas no mercado de games seja de dois dígitos.

Já para o primeiro semestre as expectativas são altas, com os lançamentos de Mass Efect 2, da EA, Big Schock 2, da Take-Two e o blockbuster do games, God of War 3, da Sony.

As vendas da indústria de games nos Estados Unidos – o maior mercado do mundo – foi de US $ 19,7 bilhões em 2009, uma queda de 8% e a venda de softwares relacionados a games caiu 11%. Muito disso se deve ao fato de que os jogadores causais, devido a crise, pararam de gastar dinheiro com games.