Híbridos de notebook e tablet são alguns dos experimentos que os fabricantes de PCs tentam lançar para não perder espaço para o iPad

NOVA YORK – A resposta dos fabricantes de computadores às vendas de iPad que tomaram parte do seu mercado é: crie PCs parecidos com iPads.

A estratégia “se você não pode vencê-los, junte-se a eles” está gerando uma onda de experimentos no design de laptops que havia mudado muito pouco nas últimas duas décadas. Telas sensíveis ao toque e o uso do sistema Android, do Google, são duas das formas que a indústria adotou para se adaptar.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Cerca de 50 milhões de tablets devem ser vendidos neste ano, e o número pode dobrar em 2012. As vendas mundiais de PCs cresceram apenas 2% no segundo trimestre, menos do que as empresas de análises IDC e Gartner esperavam. A popularidade dos tablets foi uma das principais razões.

Uma forma que os fabricantes de PCs estão combatendo a ameaça é com tablets que usam o Android, mas eles não têm tido um sucesso muito amplo até agora. E ao tentar simular o iPad, eles acabam competindo não só com a Apple, mas também com os fabricantes de celulares, como a Motorola, que também já lançou um tablet próprio.

Os fabricantes de computadores também oferecem aparelhos híbridos, que tentam unir o melhor dos dois tipos de equipamento. Alguns são eletrônicos parecidos com tablets que vêm com teclados, coisa que o iPad não inclui de fábrica. Outros são parecidos com computadores que combinam o uso de telas de toque com a capacidade de rodar programas pesados do Windows, como editores de imagens.

O Acer Iconia, por exemplo, é um laptoo com Windows que aparenta ser como qualquer outro notebook quando está fechado. Ao abri-lo, o usuário encontra duas telas sensíveis e não há teclado, como em um tablet. Para digitar, o notebook exibe um teclado na tela de baixo. Se você não está usando o teclado, as páginas da internet podem ser divididas entre as duas telas.

Outro laptop parecido com um iPad é o Dell Inspiron Duo. A tela dele pode ser virada para cima e funciona como um tablet quando o laptop está fechado.

A Lenovo também vende um laptop com Windows e uma tela que pode ser removida do teclado e, assim, também funciona como um tablet Android.

“Devemos aprender algumas coisas com os tablets”, disse Yang Yuanquing, CEO da Lenovo — a quarta maior fabricante de computadores — , citando como exemplo, a interface amigável do iPad e a facilidade de instalar programas de terceiros.

A Hewlett-Packard, maior fabricante de PCs do mundo, está fazendo com que suas máquinas possam rodar aplicativos para o seu sistema, o webOS – adquirido da Palm –, que é usando em smartphones e tablets, como o TouchPad.

As experiências dos fabricantes estão revivendo designs que não tiveram sucesso em outra encarnação. O laptop com tela destacável é uma ideia de 2002, quando uma leva de tablets foi lançada pela Microsoft com uma edição especial do Windows.

Essa geração anterior de tablets não pegou porque os aparelhos eram muito caros e pesados para um uso confortável. O ‘Windows Tablet Edition’ não era muito diferente do Windows convencional e não estava totalmente adaptado. A Microsoft acrescentou outros recursos para telas sensíveis quando lançou o Windows 7 em 2009.

Mesmo com as melhorias no Windows, porém, os computadores enfrentam obstáculos para imitar o design dos tablets. O Windows não é um sistema operacional muito amigável para os tablets, parcialmente porque exige processadores do tipo da Intel para rodar. Esses chips consomem mais energia da bateria do que os processadores usados em celulares e no iPad, cujo núcleo é desenvolvido pela ARM. Os chips da ARM economizam energia ao desligar as suas partes que não estão em uso, entre outros truques.

“Muito do que faz o iPad ser um iPad é a longa duração da bateria, disse o analista de tecnologia Rob Enderle.

PCs e tablets baseados em Windows, que usam processadores como os da Intel, exigem mais da bateria, o que torna os aparelhos mais pesados. Mesmo assim, as baterias deles não duram tanto quanto as do iPad. O Dell Inspiron Duo pesa 1,5 quilo — duas vezes e meia o peso do iPad — e a duração da bateria é de 4 horas, comparadas às 10 horas do iPad.

A Microsoft está trabalhando para desenvolver uma versão do Windows que rode em chips ARM. Ela deve ficar pronta neste ano. Isso significa que a próxima geração de laptops poderia se equiparar ao iPad em peso e duração de bateria.

Mas, enquanto esperam o novo software, os fabricantes de PC estão em uma situação desconfortável. O novo sistema pode ter o que precisam, mas, enquanto isso, eles precisam tentar outros meios de tirar a atenção dos consumidores ao iPad, pegando emprestado as características dos tablets. Estes experimentos com híbridos de tablets e laptops dificilmente serão tão importante quanto o advento do novo sistema, atualmente chamado de Windows 8. Mas alguma coisa deles pode ficar, abrindo caminho para um novo modelo para o futuro dos computadores.

“Neste momento, a indústria de PCs está em uma batalha pela sua sustentação”, disse Enderle.

/ Peter Svensson, Rachel Metz e Jordan Robertson (AP)