O relatório anual Digital Music Report, da Federação Internacional da Indústria Fonográfica (IFPI), apontou que, em 2010, as vendas de downloads estão estacionando, passando de 9,2% de crescimento em 2009 para 6% no ano que passou. Tudo bem, o lucro com mp3s pagos saltou 1000% nos últimos sete anos, principalmente por causa do iTunes, que firmou o conceito em mercados como o dos Estados Unidos. Mas, mesmo assim, as gravadoras não têm muito o que comemorar: De acordo com a pesquisa, a indústria musical perdeu um terço do seu valor nos últimos sete anos.

Programas peer-to-peer, torrent, streaming pirata, preços altos e declínio da mídia física são os principais culpados do declínio, que, segundo o presidente da IFPI Frances Moore, “afeta não só a indústria – mas artistas, músicos, postos de trabalho, consumidores e todo o setor criativo”.

Veja os principais números do estudo:

(Via Read Write Web)