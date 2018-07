Eric Schmidt, presidente-executivo do Google, afirmou que os negócios da empresa causam “perturbações” e criam inimigos para o maior serviço mundial de buscas, e que governos vigiam de perto as atividades do grupo.

“Cada governo tem alguma espécie de organização que se ocupa tentando compreender quais são nossas intenções. Porque informação é poder,” disse Schmidt em um evento na sede da empresa na terça-feira, 13, em resposta a uma questão sobre os pontos fracos e desafios que o Google tem de enfrentar.

“Nós causamos perturbação, e por conta dessa perturbação tendemos a criar inimigos, espero que não intencionalmente de nossa parte,” disse o executivo.

O Google vem passando por choques cada vez mais frequentes com as autoridades regulatórias e outras empresas de tecnologia.

No mês passado, a companhia transferiu seu site de buscas em chinês para Hong Kong, em reação à censura na China e a um ataque de hackers que a empresa alega ter sido originado no país.

O Google também está sendo investigado pela Federal Trade Commission dos Estados Unidos, que está avaliando o impacto competitivo do plano da empresa para adquirir a AdMob, uma companhia de publicidade para celulares, por 750 milhões de dólares.

Já a Apple, no passado aliada do Google, recentemente anunciou planos de concorrer com ele no mercado de publicidade para celulares.

Os comentários de Schmidt foram feitos ao final de um evento na sede da empresa em Mountain View, Califórnia, no qual foram recebidos cerca de 400 executivos de tecnologia. O Google estava promovendo a adoção de software acessível via internet em suas organizações.

Ele informou que o Google tem 2 milhões de clientes empresariais para o seu pacote de software Google Apps, e que estava ampliando esse quadro em 3 mil novos clientes ao dia.

No evento, a empresa também mostrou a nova versão de seu pacote Docs de aplicativos para escritório, com melhoras como a capacidade de ver em tempo real mudanças que outras pessoas tenham realizado em um documento.