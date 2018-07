‘O critério maior é de quem pediu primeiro e eles pediram em 2000′, explicou a assessoria do órgão

SÃO PAULO - A Apple perdeu definitivamente o direito de usar o nome iPhone para smartphones no Brasil. A decisão será anunciada oficialmente pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) no dia 13 de fevereiro.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e também no Instagram

O “iphone” da Gradiente. FOTO: Filipe Araújo/Estadão

A decisão levou em conta o fato de que o registro do nome no País pertence à Gradiente desde 2008. A IGB Eletrônica, dona da Gradiente, entrou com o pedido em 2000.

Embora o nome iPhone seja reconhecido mundialmente como da Apple, “o critério maior é de quem pediu primeiro e eles pediram em 2000″, explicou a assessoria. “Uma empresa precisa registrar sua marca em todos os países”.

O INPI não informou quais dos 11 pedidos pendentes da americana serão preteridos, mas diz que todos aqueles relacionados a celular serão rejeitados.

Dois anos atrás, a Apple foi autorizada a usar o nome “iPhone” em “artigos de vestuário, calçados e chapelaria” e manuais de instrução.

O INPI, entretanto, precisou de mais tempo para avaliar os pedidos relacionados à produtos relacionados à telefonia celular.

Segundo o comunicado do órgão, “serão divulgadas decisões para todos os pedidos pendentes relacionados a esta marca, e não apenas ao pedido da classe vinculada a smartphones, como previsto anteriormente.

A decisão da Diretoria do Marcas, do INPI, se baseou na Lei de Propriedade Industrial. A Apple ainda pode recorrer da decisão tanto no INPI quanto na Justiça.

—-

Leia mais:

• Eis o iPhone da Gradiente