Um índice de avaliação de satisfação dos consumidores americanos (ACSI, na sigla em inglês) revelou hoje em seu último relatório que os americanos estão insatisfeitos com o Facebook.

Só 66% dos 70 mil entrevistados consideram o Facebook satisfatório, índice que coloca a rede social atrás da Wikipedia, por exemplo (aprovada por 78% das pessoas) e do YouTube, que tem 74% de satisfação.

O Google está na categoria “mecanismos de busca” e tem aprovação de 83% dos clientes (subiu quatro pontos em relação ao ano passado). Seu concorrente, o Bing, da Microsoft, está com 82% de aprovação (um aumento de 7% em relação a 2010).

O Google+ não foi citado, mas esses números porem significar algo para a nova rede. “O que nós sabemos é que o Google é uma das empresas mais bem colocadas no ranking do ACSI, e o Facebook é um dos piores”, disse Larry Freed, presidente da consultoria ForeSee Results, que co-produziu a pesquisa. “Uma dominância de mercado como a que o Facebook tem já não é uma segurança para uma companhia que não está oferecendo uma experiência superior”.

O Facebook emitiu uma nota ao site Cnet comentando a pesquisa. “Metade dos nossos usuários visitam o Facebook todos os dias, e nós estamos constantemente aprimorando os nossso produtos para oferecer às pessoas a melhor experiência possível. Além disso, um relatório publicado no mês passado pela Pew Internet e pelo American Life Project destacou o impacto positivo que o Facebook está tendo na vida das pessoas”.

No índice geral de satisfação do consumidor, as redes sociais estão entre as piores do ranking. Superam apenas as companhias aéreas, jornais e serviços de tv por assinatura.