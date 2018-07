Vários estilos circulam dia e noite pela Campus Party Recife. Tem até gente que prefere não dormir

Participantes da Campus Party (FOTO: Leonardo Torres/YouCast)

SÃO PAULO - Vida de campuseiro não é tão fácil quanto se pensa. Alguns passam dias sem dormir para aproveitar ao máximo as atividades da Campus Party Recife, que acontece até esta segunda-feira, 30, no Centro de Convenções de Pernambuco e no Chevrolett Hall.

É o caso de sete estudantes do próprio Recife, que não conseguiram vaga para acampar no pavilhão e resolveram passar dias e madrugadas no evento. Para dar suporte à turma, eles levaram muita comida e água, além de cafeteira e sanduicheira elétricas e garrafa térmica. “A gente dá um jeito. Ou damos uma cochilada por aqui mesmo ou nem dormimos”, explicou José Barbosa, de 20 anos. Na maior parte do tempo, eles passam jogando games, mas também se interessam pelas palestras, que acontecem durante toda manhã, tarde e noite.

Ficar sem dormir também não é problema para Marcelo Silva, 24 anos. Conhecido no mundo virtual como Celouco, ele pretendia ficar acordado das 17h de sexta, quando chegou à Campus Party, até o final de domingo. No sábado, uma pausa para tomar banho, em casa mesmo, no município vizinho de Paulista. “Nas madrugadas, fico conhecendo a galera, navegando nas redes sociais, fazendo relatórios para a empresa e vendo filmes para passar o tempo.” Em Recife, Marcelo não chamou atenção só por isso. Talvez seja dele o título de detentor do maior monitor – nada mais do que 47 polegadas – encontrado na Campus Party entre os campuseiros. Com ele também estava uma das maiores CPUs vistas no evento: um gabinete Sentey Cyclone (GS-7000), com fonte Golden Steel Power de 1000W, processador AMD Buldozer FX 8120, 16GB de Memória e dois HDs, totalizando 1TB. O valor dessa bricandeira: R$ 9 mil.

Apesar de a Campus Party Recife não ser um desfile de moda, é palco de uma coleção de computadores de todos os estilos. Grandes, luminosas, chamativas. Na capital nacional da tecnologia durante o fim de semana tem espaço para tudo: notebooks, macbooks, as tradicionais CPUs pretas ou brancas, até as mais “tunadas”. O modding – a modificação de máquinas – é levado a sério por quem investe nessa prática. Há, no entanto, modelos mais baratos. O estudante Ramom Vitor, de 20 anos, por exemplo, precisou apenas de papelão para estruturar sua CPU. Vindo de Arapiraca, no interior de Alagoas, foi um dos mais despertou curiosidade no Chevrollet Hall, na capital Pernambucana. “É um material inusitado para se criar um computador”, reconhece.

Inusitado também é levar um estúdio de rádio para o pavilhão da Campus Party. Foi o que fizeram os responsáveis pelo site wergeeks.net, Tato Tarcan e Prof. Maury, na sexta-feira. Eles aproveitaram o evento para gravar seu podcast semanal que discute novas tendências tecnológicas.

Webcelebridades. No penúltimo dia de Campus Party Recife acontece um dos momentos mais esperados: a mesa de discussões sobre webcelebridades. Na edição pernambucana foram convidados o VJ da MTV PC Siqueira, além do humorista Murilo Gun. Também participam o dono do perfil @bqeg no Twitter, Marcel Dias, criador e editor chefe do blog Byte Que Eu Gosto, e Maurício Cid, que ficou pseudo-famoso graças ao personagem “C! the space cowboy” que criou no Orkut.

Cobertura colaborativa. A cobertura que o Link está fazendo do evento é colaborativa, contando com a participação de quem estiver lá. O projeto é uma parceria do caderno com a startup YouCast.

/ POR EQUIPE YOUCA.ST