Para conquistar clientes, Cafici (E) e Fischer tentam reduzir burocracia na venda de carros usados em São Paulo

A startup brasileira Instacarro – que opera uma plataforma de leilão online que garante a venda de carros usados em até uma hora – levantou R$ 33 milhões em sua primeira rodada de investimentos, encerrada no fim de 2016. A transação, revelada com exclusividade ao Estado, representa um dos maiores aportes iniciais de capital de risco (série A) já realizados no País.

O investimento teve a participação dos fundos FJ Labs (que é comandado pelo cofundador do site de classificados online OLX, Fabrice Grinda), Lumia Capital, Hummingbird e Global Founders Capital. Dois deles – FJ Labs e Lumia Capital – já apostavam na startup há mais tempo. Junto ao Tekton Ventures, eles colocaram US$ 3,5 milhões em capital semente quando a empresa foi fundada. A startup também levantou dinheiro com investidores-anjo.

Fundada em dezembro de 2015 pelo argentino Luca Cafici e pelo brasileiro Diego Fischer, a Instacarro causou burburinho no ano passado ao propor um novo modelo de venda de carros usados. “A forma de vender carro nunca passou por uma grande inovação”, diz Fischer, que é presidente executivo da startup. “Havia uma oportunidade de disrupção.”

O modelo já deu certo para startups de outros países, como nos Estados Unidos e na Rússia. Na prática, em vez de levar o carro para avaliação em várias concessionárias, o motorista vai até um dos centros da Instacarro e avaliadores analisam o automóvel com a ajuda de um aplicativo de check-list desenvolvido pela startup. Com o resultado dos testes e as fotos do carro, a empresa inicia uma corrida contra o tempo: o produto vai para um leilão online e a equipe comercial precisa apresentar a melhor proposta ao cliente, que aguarda na sala de espera, em apenas uma hora.

“Alguns carros recebem cinco ofertas, outros 30”, conta Fischer. “Temos o desafio de garantir que a pessoa confie na nossa avaliação, pois o carro é um dos bens principais dos brasileiros e há um forte componente emocional na venda.”

Quando a proposta é aceita na hora pelo vendedor, um representante da Instacarro acompanha o dono do veículo até o cartório para fazer a transferência de propriedade. A startup assume o risco e paga para o preço de venda do veículo na hora para o vendedor. Depois de concluído o processo, a empresa recebe o pagamento do pequeno lojista, os verdadeiros compradores. “No início, a gente precisava correr atrás para receber do lojista”, relembra Fischer. “Hoje, se ele não paga, é retirado da plataforma.

Temos uma fila de lojistas querendo entrar.” No total, a Instacarro tem 1,5 mil lojas e concessionárias cadastradas em todo o País.

A startup cobra um porcentual não revelado dos lojistas. O valor rendeu um faturamento de R$ 100 milhões no primeiro ano de operação.

Expansão. Mais capitalizada, a Instacarro deve expandir sua atuação para outras cidades brasileiras em breve: hoje, a empresa têm sete pontos de inspeção, distribuídos pela região metropolitana de São Paulo. O plano é levar o serviço para as cidades de Rio de Janeiro e Belo Horizonte (MG) em algum momento do segundo semestre.

O investimento também vai acelerar a mudança de escritório. Hoje, a equipe de 150 pessoas fica, em sua maior parte, apinhada em um pequeno escritório sobre um dos centros de inspeção da Instacarro, no bairro do Itaim Bibi, zona sul da capital paulista. É difícil andar pelos pequenos corredores sem esbarrar em alguém.

“Queremos que toda a equipe fique o mais próxima possível”, diz Fischer. “Nos preocupamos em manter a cultura da empresa.” A Instacarro deve contratar mais cem pessoas até o final do ano.

Outra preocupação de Cafici e Fischer é ampliar o escopo de atuação. Há menos de um mês, os cofundadores testam uma ideia: uma versão do site para pessoas que buscam um carro usado para comprar. Ele exibe fotos dos veículos em alta resolução e a análise feita pela Instacarro, que permite checar possíveis defeitos. O modelo, conhecido como marketplace, vai permitir que a empresa consiga uma participação também na revenda dos veículos pelos pequenos lojistas.