Aplicativo está disponível a partir de hoje no Google Play; versão para iPhone tem mais de 30 milhões de usuários

Daniel Gonzalez

Chegou! Já está disponível a partir de hoje no Google Play (antigo Android Market) o aguardadíssimo Instagram para Android (funciona em aparelhos rodando a partir da versão 2.2 Froyo do sistema operacional do Google). O link para download está aqui.

O app do Instagram para o Android não deixa nada a dever para o “irmão” para iOS, que já passou dos 30 milhões de usuários e um bilhão de fotos tiradas (segundo dados liberados hoje pela Instagram). Continua divertido, intuitivo e fácil de usar.

O Instagram traz belos filtros de imagens para tornar suas fotografias mais artísticas:

Em um teste rápido que fiz no Samsung Galaxy S deu pra ver que a maioria dos filtros presentes no aplicativo de iOS também estão disponíveis no similar para o sistema do robozinho verde. Só não localizei o ’tilt-shift’, que serve para desfocar certas áreas da foto.

O app para Android, assim como o de iOS, tem como grande atração a possibilidade de autopostar fotos em redes sociais.Facebook, Twitter, Tumblr e Foursquare já estão disponíveis no app para Android. A compatibilidade com o Flickr é prometida para breve.

Também está presente no aplicativo para Android o lado de ‘rede social’ do próprio Instagram, onde é possível seguir e comentar os posts com imagens feitos por seus amigos: