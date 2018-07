Lista ficará visível apenas para o próprio usuário até 16 de maio; recurso é ligado automaticamente, veja como desativar

SÃO PAULO – Usuários do Instagram agora podem marcar outras pessoas nas imagens publicadas no aplicativo de fotografia, da mesma maneira como ocorre no Facebook. A ferramenta foi incluída na nova versão 3.5 do Instagram, liberada nesta quinta-feira, 2, para aparelhos iOS (da Apple) e Android.

Vídeo do Instagram sobre o novo recurso

As imagens em que o usuário foi marcado aparecem em uma nova aba chamada Fotos com Você (ou Photos of You), quando o usuário clica na página de perfil. O recurso é ligado automaticamente, ou seja, qualquer imagem que outras pessoas tenham marcado vão aparecer na lista de “Fotos com Você”. É possível, porém, alterar as configurações para escolher as imagens marcadas que serão exibidas na nova página (veja instruções abaixo).

Por enquanto somente o próprio usuário pode ver a lista de imagens em que foi marcado. A partir de 16 de maio, as imagens estarão visíveis também para as outras pessoas que estão no Instagram. Se o usuário tiver um perfil público, as fotos em que foi marcado poderão ser vistas por qualquer pessoa. Se a conta for privada, somente aqueles seguidores autorizados terão acesso a lista “Fotos com Você”.

Os usuários só podem marcar pessoas nas fotos que eles próprios publicam. Ou seja, outras pessoas não conseguem marcar usuários nas imagens que você postou. Além de perfis de amigos seguidos no Instagram, também é possível marcar contas de empresas que estão do Instagram.

O Facebook, dono do Instagram, criou uma página para tirar dúvidas dos usuários.

Veja como funciona:

Marcar pessoas em novas fotos*

1 – Tire uma fotografia ou escolha uma imagem da sua biblioteca

2 – Escolha o filtro que quer usar e clique ‘Avançar’

3 – Selecione ‘Adicionar pessoas’

4 – Toque na área da imagem que quer marcar

5 – Digite o nome da pessoa ou do perfil dela

6 – Selecione ‘Concluído’ e compartilhe a imagem

Marcar pessoas em fotos já publicadas por você:*

1 – Vá na aba ‘Perfil’ (último ícone à direta)

2 – Selecione uma imagem

3 – Toque no botão “…” (mais opções)

4 – Escolha a opção “Adicionar pessoas”

5 – Toque na área da imagem que quer marcar

6 – Digite o nome da pessoa ou do perfil dela

7 – Clique em “Salvar”

* Disponível apenas na versão 3.5 do Instagram

Mudar opções de visualização das imagens:

1 – Vá na aba ‘Perfil’ (último ícone à direta)

2 – Clique na aba ‘Fotos com Você’

3 – Clique em ‘Configurações” (no iOS, é ícone no topo à direita)

4 – Escolha entre ‘Adicionar automaticamente’ (padrão) e ‘Adicionar manualmente’