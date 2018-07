Novo recurso permitirá envio de texto, foto e vídeos de modo direto e privado, à maneira do Snapchat e do WhatsApp

SÃO PAULO – O Instagram anunciou nesta quinta-feira, 12, um novo recurso que permite troca instantânea e privada de mensagens de texto, fotos e vídeos. Chamado Instagram Direct, o recurso aproxima o aplicativo de fotos de ferramentas populares como Viber, Snapchat e WhatsApp.

“Comunicação não se resume necessariamente à fotografia”, explicou o CEO da empresa, Kevin Systrom.

Com o novo recurso, usuários podem enviar seu conteúdo para uma pessoa diretamente ou para um grupo de até 15 pessoas. Porém, ao contrário dos apps de mensagem instantânea, que apagam o conteúdo depois de um tempo, o Instagram Direct salvará o que o usuário enviou.

“Definitvamente há lugar para a efemeridade em geral, seja com relação a textos, fotos ou vídeos, mas o Instagram está focado em capturar os momentos do mundo”, disse Systrom. “A parte importante do Instagram Direct é ter a capacidade de retornar às fotos para reaver aquela conversa. Se as fotos não estiverem mais lá, não é possível ter a conversa e ver quem a curtiu”.

Mensagens de texto no Instagram Direct tem obrigatoriamente que começar com uma foto. Não é possível apenas mandar uma mensagem. Apenas pessoas que você segue podem lhe mandar fotos e vídeos.