É raro entrar no Instagram hoje — em qualquer hora do dia — e não ver uma live acontecendo. E a rede social sabe desse potencial das transmissões ao vivo: em um pacote de mudanças anunciadas nesta terça-feira, 27, o Instagram anunciou que vai aumentar o limite de tempo das lives na plataforma para até quatro horas.

As lives na rede social antes eram limitadas a 60 minutos e, com a grande atividade de blogueiros, jornalistas e influenciadores, o Instagram percebeu que algumas mudanças poderiam facilitar a comunicação entre usuários.

Além do maior limite do tempo, o Instagram vai permitir que usuários possam acessar lives gravadas diretamente nos arquivos na rede social, da mesma forma que ficam salvos os stories, por até 30 dias. Além disso, será posível fazer download das gravações para utilizar o vídeo em outras plataformas. Um botão chamado "Live Now" também ficará disponível na aba de IGTV, como uma página para acessar as transmissões acontecedo naquele momento.

O Instagram afirmou que o lançamento do pacote de mudanças na ferramenta da rede social será global, e que os usuários poderão encontrar as novidades em breve.