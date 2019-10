Divulgação/CNET Instagram disse que os desenvolvedores da Like Patrol estavam violando suas regras e enviou uma carta de cessamento e desistência à empresa

O Instagram bloqueou um aplicativo que permitia bisbilhotar a vida de amigos na rede social. O app Like Patrol resgatava um dos recursos mais polêmicos do serviço de fotos: a aba Seguindo, que permitia ver as curtidas dos amigos. Ela foi aposentada no começo de outubro.

A maior crítica ao Like Patrol é que ele não informa quando as pessoas estão sendo rastreadas. Para receber as informações de determinada pessoa, basta seguí-la no Instagram. Ao site Cnet, o Instagram disse que os desenvolvedores da Like Patrol estavam violando suas regras e enviou uma carta exigindo a desistência da prática. A rede social de propriedade do Facebook frequentemente lida com terceiros coletando dados sem o seu consentimento.

O fundador do Like Patrol argumenta que as informações que o app coleta são dados públicos. O app promete enviar notificações sempre que alguém que você está seguindo curte uma postagem ou comentário.O Facebook também disse que proibiu o Like Patrol em sua plataforma, e também está analisando outros aplicativos do mesmo desenvolvedor.