SÃO PAULO – O Instagram anunciou nesta quarta-feira, 10, que chegou à marca de 300 milhões de usuários. Além disso, revertendo uma tendência inicial, a rede social tem 70% de suas contas fora dos EUA.

É um crescimento expressivo: nos últimos números divulgados pela empresa, em março, o Instagram tinha 200 milhões de usuários, contra 150 milhões de usuários em setembro de 2013, e 100 milhões em setembro de 2012.

Com o novo número de usuários, a rede social também alcança a impressionante marca de ter mais de 70 milhões de fotos postadas em sua plataforma diariamente.

Contas verificadas

Na última Black Friday, diversos perfis falsos de lojas e marcas foram criados no Instagram a fim de enganar os usuários da plataforma com promoções fraudulentas. Pensando não só nisso, mas também em uma melhor experiência do usuário, a rede social também começará a implementar contas verificadas para celebridades, atletas e marcas. “Queremos que o usuário tenha certeza que está se conectando com pessoas autênticas”, declarou a empresa por meio de um comunicado.

Além de dar crédito às contas de famosos e empresas, o Instagram também começou um trabalho de remoção de contas falsas e de spam. As contas serão deletadas na próxima semana, a partir do dia 18 de dezembro, e é possível que muitos usuários sintam diferença no número de seguidores. A empresa alega, no entanto, que a partir de agora essa estatística será mais autêntica.