SÃO PAULO – A partir de hoje, 13, o Instagram passa a exibir publicidade no feed dos usuários brasileiros. São fotos e vídeos das marcas que aparecerão como se fossem postagens de outros usuários, mas com uma marcação acima da imagem com o escrito “patrocinado”,diferenciando esse conteúdo das demais publicações.

Segundo o Instagram, eles poderão ser escondidos se o usuário desejar. Basta clicar em “…” no canto inferior da publicação e, logo após, selecionar a opção de ocultar foto ou vídeo. Abaixo, a conta oficial do Instagram explicando sobre as mudanças e ensinando como restringir os anúncios:

Fabricio Proti, diretor de desenvolvimento de marcas do app para a América Latina, disse que “o Instagram é um espaço para expressão e criatividade. Estamos muito animados com as campanhas que as agências e as marcas desenvolveram para o Instagram e temos certeza que agregará ao conteúdo de alta qualidade que a nossa comunidade já se dedica tanto em produzir”.

A medida no Brasil já era esperada, já que o país é o segundo maior mercado da rede social. Permanece apenas atrás dos EUA, que já possui anúncios e posts patrocinados.

Em um primeiro momento, as campanhas serão feitas por sete agências publicitárias – com o acompanhamento do Creative Shop, núcleo criativo do Instagram – para 20 marcas. Dentre as primeiras empresas a apostar neste formato de publicidade, estão a AVON, a Coca-Cola, a Vivo e a Volkswagen. Abaixo, alguns exemplos das campanhas que devem aparecer no Instagram essa semana: