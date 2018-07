Artista inglês usa o Instagram e outras redes sociais para expor locais que sofreram bombardeio

SÃO PAULO – Informações públicas e dados importantes nem sempre ganham destaque e acabam se perdendo. Foi o que o escritor e artista inglês James Bridle percebeu enquanto pesquisava sobre aeronaves não tripuladas, conhecidas como drone e responsáveis por ataques aéreos no Oriente Médio.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

“Encontrei listas de locais de ataques reais, e queria saber como esses lugares realmente eram. E temos ferramentas para isso, você pode ir no Google Maps e – com um pouco de trabalho – encontrar as paisagens reais onde essas coisas estão acontecendo”, disse Bridle ao Link.

Com isso em mãos, ele criou o Dronestagram – um Tumblr reunindo as imagens e informações que obteve.

Para fazer cada post, Bridle segue uma rotina exata. O primeiro passo é encontrar o local e as informações no Bureau of Investigative Journalism; depois, usa jornais e o Google Maps para encontrar a área com a maior precisão possível. Finalmente, faz a foto para o Instagram, com uma breve descrição.

“Eu só quero aumentar a consciência do que está acontecendo e apontar as ligações que existem entre a vigilância, a violência militar, a tecnologia e a rede”, afirma o escritor.

Para Briddle, a vantagem de fazer esse tipo de denúncia cruzando todas as informações com as redes sociais é saber utilizar um espaço em que muitos passam boa parte do dia: a informação real tem que estar ali, respeitando a linguagem de cada rede. “Eu queria pôr essas imagens onde elas pudessem ser vistas ou elas permaneceriam invisíveis.”

Exemplos de imagens postada no Dronestagram:

11 de outubro de 2012 / 16-26 mortos / 5-15 feridos / possíveis baixas civis – Buland Khil, Paquistão

18 de outubro de 2012 / 7-9 morto. Um ataque de madrugada na periferia da cidade – Jaar, Iêmen