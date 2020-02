Dado Ruvic / Reuters Instagram tem hoje 1 bilhão de usuários

Comprado pelo Facebook em 2012 por US$ 1 bilhão, o Instagram gerou mais de um quarto da receita da rede social ao longo de 2019, publicou nesta quarta-feira, 5, a agência de notícias Bloomberg. Segundo fontes próximas à empresa, a rede social de compartilhamento de fotos teve faturamento de US$ 20 bilhões com anúncios ao longo do ano passado.

Os números são superiores ao desempenho do YouTube: na segunda-feira, 3, o Google divulgou que seu site de vídeos teve receitas de US$ 15,1 bilhões em 2019. Foi a primeira vez que a gigante de buscas revelou estatísticas específicas sobre o desempenho financeiro do site, um dos principais destinos de vídeo da internet. Procurado pela agência, o Facebook se negou a comentar o assunto – a rede social hoje não divulga o faturamento de nenhum de seus produtos em específico. Além do Instagram, vale lembrar, o Facebook também é dono do Facebook Messenger e do WhatsApp.

Criado pelo brasileiro Mike Krieger e o americano Kevin Systrom, o Instagram tem hoje 1 bilhão de usuários ativos mensalmente em todo o mundo – uma estatística que não é atualizada pela empresa desde 2018. Destes, 500 milhões utilizam a rede social todos os dias. O mesmo número de pessoas utiliza os Stories (ferramenta de mensagens efêmeras, que ficam no ar apenas por 24 horas) mensalmente. Em sua história, mais de 50 bilhões de imagens já foram publicadas na rede social. Hoje, Krieger e Systrom não estão mais presentes no dia a dia da empresa – quem comanda o Instagram é Adam Mosseri, um veterano do Facebook.

São estatísticas que mostram como o Instagram tem sido cada vez mais central na estratégia do Facebook para o futuro. Nos últimos anos, tem crescido a quantidade de anúncios dentro da rede social, seja no feed normal ou dentro dos Stories. Além disso, o app continua sendo utilizado por jovens, algo que não tem acontecido com o Facebook – a rede social criada por Zuckerberg tem sido substituída, no mundo do público adolescente, por serviços como Snapchat e o chinês TikTok.