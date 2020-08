Dado Ruvic/Reuters O recurso é um lançamento global e já pode ser encontrado na última versão do app tanto para Android como iOS

O Instagram anunciou que está lançando mais uma ferramenta no aplicativo. Com o intuito de reunir as preferências de compra de cada usuário, o Instagram Shop quer unir a recomendação personalizada com o comércio dentro da plataforma.

A novidade é mais um dos itens da aba "explorar" — que agora também abriga o IGTV — e baseada em algoritmos filtra os produtos de acordo com as últimas visualizações e interesses do usuário. Por lá, será possível visualizar o produto e ir direto para a compra, na loja escolhida.

O recurso é um lançamento global e, apesar da semelhança, não tem o mesmo propósito do "Lojas do Instagram". Segundo a empresa, o objetivo principal do Instagram Shop é fazer uma curadoria personalizada, facilitando a busca por itens e criando uma espécie de feed com as preferências de cada usuário.

Instagram/Divulgação A novidade é mais um dos itens da aba "explorar" — que agora também abriga o IGTV

A novidade já pode ser encontrada na última versão do app tanto para Android como iOS, por meio de uma atualização na loja de aplicativo do smartphone.

Nos últimos meses, a empresa tem investido em recursos que permitem a compra e venda de produtos na plataforma. Em junho, o Instagram lançou um recurso para que empreendedores como influenciadores digitais, por exemplo, pudessem vender seus produtos além das lojas. No começo de julho, o app anunciou que estava testando colocar o botão de compras na página principal da plataforma.