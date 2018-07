Tecnologia do app Hyperlapse permite acelerar velocidade dos vídeos em até 12 vezes. FOTO: Divulgação Tecnologia do app Hyperlapse permite acelerar velocidade dos vídeos em até 12 vezes. FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – Os vídeos se tornaram tão importantes para o Instagram que ganharam até um aplicativo exclusivo para eles. A empresa anunciou hoje o lançamento global do Hyperlapse, app gratuito por meio do qual é possível gravar pelo smartphone vídeos com um efeito chamado time-lapse. O resultado pode ser compartilhado no Instagram, Facebook ou salvo na memória do celular.

Time-lapse é uma técnica de gravação de vídeo que captura imagens com um intervalo maior do que o normal. Ao acelerar as imagens posteriormente, os usuários conseguem produzir filmagens que mostrem, por exemplo, uma flor se abrindo e ações em ambientes mais amplos, como o vai e vem das pessoas na multidão ou o movimento do lado de fora de um carro.

O Instagram destaca que desenvolveu uma tecnologia especial para estabilização das imagens captadas pelo aplicativo. “Tradicionalmente, vídeos com time-lapse dependem do usuário segurar seu telefone ou câmera de forma estável enquanto filma. O Hyperlapse já vem com uma tecnologia de estabilização”, diz a empresa em um comunicado no seu blog oficial.

O aplicativo está disponível a partir de hoje para usuários do sistema operacional iOS, da Apple. Não há previsão de lançamento de uma versão para Android, porque o sistema operacional do Google não seria incompatível com a tecnologia, segundo o Instagram.

Como funciona?

Vídeos podem ser compartilhados no Facebook ou no Instagram. FOTO: Divulgação Vídeos podem ser compartilhados no Facebook ou no Instagram. FOTO: Divulgação

Para iniciar e parar uma gravação o usuário só precisa apertar um botão. Não é necessário criar uma conta no aplicativo.

No momento da edição, o usuário pode escolher a velocidade de reprodução de um vídeo no Hyperlapse, em qualquer ponto, a partir de 1x (velocidade normal) até 12x.

Os vídeos do Hyperlapse podem ser compartilhados diretamente no Instagram (na plataforma, o limite de duração de vídeo é de 15 segundos) ou Facebook (sem limite de duração) com um único toque. Eles também podem ser salvos na galeria de vídeos do smartphone.

Um vídeo publicado pelo Instagram no Vimeo (clique para ver direto no site) mostra o resultado dos vídeos gravados no novo aplicativo.