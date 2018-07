(Clique para ampliar)

SÃO PAULO – Após um intervalo de dois anos, o Instagram lançou cinco novos filtos para fotos. O novos filtros seguem a linha de nomes “diferentes” como Slumber, Crema, Ludwig, Aden e Perpetua e agora se juntam aos 20 filtros já existentes, somando um total de 25.

Nas palavras do Instagram, em nota no blog da empresa, os novos filtros “suaviazam e sutilmente mudam as cores para conseguir o olhar e o snetimento que você quer para cada foto”, diz o blog Instagram.

Outra novidade é que agora o Instagram vai permitir que o usuário organize os seus filtros na ordem que quiser para, por exemplo, colocar os filtros que mais usa como as primeiras opções.

O ícone dos filtros também mudou e agora exibe uma versão borrada da imagem escolhida pelo usuário com cada filtro aplicado para facilitar o processo de decisão.

Ícones de cada filtro terão novo modo de exibição. FOTO: Reprodução

Conheça as características dos novos filtros

Slumber: Aparência retrô com redução de saturação e certa nebulosidade na imagem. O efeito torna os tons em pretos e azuis mais acentuados, invocando um sonho.

Crema: Efeito de suavização que trabalha a temperatura da imagem e mistura tons frios e quentes.

Ludwig: Aparência minimalista. O filtro retira a maior parte das cores e realça a luz. Fica ainda melhor em retratos, arquitetura e formas geométricas.

Perpetua: Chega a uma aparência de natureza, com tons terrosos, verdes e azulados.

Aden: Aparência puxada para tons pastel.

