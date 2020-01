Loic Venance/ AFP Usuários já podem testar os novos efeitos do Boomerang.

Na busca por ser mais inovador, o Instagram lançou na última sexta-feira, 10, três novos efeitos e uma opção de editar vídeo para o popular Boomerang. Os novos recursos já podem ser acessados pela maior parte dos usuários da rede social.

Segundo divulgado na conta oficial do Instagram no Twitter, os usuários podem escolher entre as opções SloMo, Echo e Duo quando forem gravar vídeos no Boomerang. A primeira, como o próprio nome sugere, dá um efeito de câmera lenta para a cena que for gravada.

Já a Echo adiciona um desfoque no estilo blur (borrado) em partes da cena, enquanto a Duo gera um efeito similar ao de uma TV com falhas. Além dos três novos recursos, o Instagram também lançou o Trimming, uma opção de edição que permite ao usuário escolher as cenas que quer publicar e deixar o vídeo menor que os tradicionais seis segundos utilizados pelo Boomerang.

SlowMo Echo ‍♀️ Duo Boomerang has new creative twists that'll make you say yaaassssss. Try them all out today. pic.twitter.com/wp0A71RefL — Instagram (@instagram) 10 de janeiro de 2020

Os novos recursos, segundo disse um porta-voz do Facebook ao site norte-americano Techcrunch, vem porque "o Boomerang é um dos formatos mais amados de câmera e estamos empolgados para expandir as formas criativas com as quais as pessoas poderão usá-lo, para tornar diversos momentos do seu dia a dia em algo mais divertido e imprevisível”, disse.

No entanto, vale lembrar que as opções não são exatamente originais. Desde 2015, o Snapchat oferece opções de câmera lenta, enquanto que o chinês Tik Tok tem em seu catálogo inúmeras opções de filtros para vídeos.

Para acessar os novos efeitos, basta apenas:

Deslizar o dedo para a direita e acessar o Boomerang, como de costume; Assim que terminar de gravar a cena, no canto superior direito da tela, irá aparecer um símbolo do infinito, vá até ele; Em sequência, basta escolher entre as opções de efeito disponíveis (quem quiser deixar no clássico, também é possível) e editar o tempo do vídeo (caso queira). Para finalizar, basta apertar concluir (no inglês done) e compartilhar.

Instagram/ Divulgação Para conseguir acessar os efeitos, basta apenas seguir os passos 1, 2 e 3.

Os novos recursos devem ficar disponíveis a todos os usuários ainda nesta semana. Nesse meio tempo, manter o aplicativo atualizado na Google Play Store e na Apple Store é fundamental para aqueles que quiserem conhecer os novos efeitos do Boomerang.