Nova função estreia na semana que vem nos Estados Unidos com propagandas de quatro marcas

SÃO PAULO – Estreiam na semana que vem, nos Estados Unidos, os primeiros anúncios no Instagram. Após três anos sem gerar receita, o aplicativo de compartilhamento de fotos vai incorporar a nova função em busca de lucro.

Em um post divulgado nesta sexta-feira, 25, no blog oficial da ferramenta, a empresa mostrou como os anúncios devem aparecer para os usuários.

As propagandas em foto e vídeo terão um selo na parte superior, à direita, com a palavra sponsored (patrocinado, em inglês). Ao clicar no ícone, será possível obter mais informações sobre a política de anúncios do Instagram.

Também será possível esconder um anúncio da lista de fotos e indicar a razão pela qual não gostou da propaganda ao clicar nos três pontinhos que aparecem na parte inferior da imagem.

“Queremos que os anúncios sejam criativos e possam engajar o usuários, por isso vamos começar com apenas algumas marcas”, diz a empresa em post oficial no seu blog. As primeiras marcas serão Ben & Jerry’s, Lexus, Levi’s e PayPal. O anúncio número um, porém, será do próprio Instagram, avisando sobre a estreia da nova função para os seus usuários.